Клопп ответил на предложение возглавить сборную США

Федерации футбола США провела переговоры с Юргеном Клоппом.
Экс-тренеру «Ливерпуля» предложили возглавить американскую сборную перед домашним ЧМ-2026.
57-летний немец ответил отказом. Он хочет отдохнуть от работы.
Не исключено, что через некоторое время федерация сделает новое предложение.
- Клопп возглавлял «Ливерпуль» с октября 2015-го по май 2024-го года.
- Он выиграл с командой 8 трофеев.
- Из сборной США накануне уволили Грегга Берхальтера после провала на домашнем Кубке Америки.
🌟Евро-2024 вышел богатым на события, а вспомните прошлые турниры по фото?
Источник: The Athletic