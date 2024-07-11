Клопп ответил на предложение возглавить сборную США

Федерации футбола США провела переговоры с Юргеном Клоппом.

Экс-тренеру «Ливерпуля» предложили возглавить американскую сборную перед домашним ЧМ-2026.

57-летний немец ответил отказом. Он хочет отдохнуть от работы.

Не исключено, что через некоторое время федерация сделает новое предложение.

Клопп возглавлял «Ливерпуль» с октября 2015-го по май 2024-го года.

Он выиграл с командой 8 трофеев.

Из сборной США накануне уволили Грегга Берхальтера после провала на домашнем Кубке Америки.

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