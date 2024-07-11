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  • Мусаев сказал, как будет добиваться первого трофея в истории «Краснодара»

Мусаев сказал, как будет добиваться первого трофея в истории «Краснодара»

11 июля 2024, 14:12
7

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассчитывает завоевать первый трофей клуба через смелый футбол.

– 13 июля «Краснодар» впервые сыграет за Суперкубок. Волнение уже есть?

– Рабочее состояние. Небольшое волнение есть, и это хорошо. Ты в предвкушении, ждeшь, это будет большая игра. В Волгограде любят футбол, будет полный стадион. Сейчас закончим сборы, и всю неделю мысли будут только о том, как добиться первого трофея в истории клуба.

– «Краснодар» его как никто заждался.

«Краснодар», конечно, хочет титул. Но не любым путeм. Мы хотим к нему прийти своей дорогой.

– Через красивый футбол?

– Через смелый футбол.

  • Матч OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет в Волгограде 13 июля и начнется в 20:30 мск.
  • «Быки» пока не выиграли ни одного трофея в своей истории.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Мусаев Мурад
Комментарии (7)
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Spartak_forv@
1720696886
Это он уже придумал оправдание на случай проигрыша
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Цугундeр
1720698447
В 80-х был у нас поклонник "искреннего" футбола . Ну , там -да ., поклонники Лобановского не дали развернуться.. Но чтобы "смелого " футбола.. Такого не помню термина. Ещё бы "-Через лютый футбол." брякнул...)
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...короче
1720702550
...иногда, лучше молчать, чем говорить. Это, как раз, тот случай)...
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DOCTOR PENALTY
1720704398
Демагогия. Мусаев - тормоз Краснодара.
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subbotaspartak
1720712399
Вы смело профукали прошедший сезон
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zigbert
1720721066
Сложно будет играть без Кордобы. Но с другой стороны " волков бояться - в лес не ходить".
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