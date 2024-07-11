Мусаев сказал, как будет добиваться первого трофея в истории «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассчитывает завоевать первый трофей клуба через смелый футбол.

– 13 июля «Краснодар» впервые сыграет за Суперкубок. Волнение уже есть?

– Рабочее состояние. Небольшое волнение есть, и это хорошо. Ты в предвкушении, ждeшь, это будет большая игра. В Волгограде любят футбол, будет полный стадион. Сейчас закончим сборы, и всю неделю мысли будут только о том, как добиться первого трофея в истории клуба.

– «Краснодар» его как никто заждался.

– «Краснодар», конечно, хочет титул. Но не любым путeм. Мы хотим к нему прийти своей дорогой.

– Через красивый футбол?

– Через смелый футбол.