Экс-игрок «Зенита» может перебраться в Саудовскую Аравию

Аргентинский хавбек «Ромы» Леандро Паредес может переехать в Саудовскую Аравию.
По сведениям источника, неназванный клуб из Саудовской Аравии заинтересован в услугах 30-летнего аргентинского опорника. Боссы «Ромы» не горят желанием продавать игрока.
- Леандро Паредес представляет цвета «Ромы» с 2023 года.
- В завершившемся сезоне аргентинец сыграл 49 поединков, в них он сумел записать в свой актив 5 голов и 7 ассистов.
- Леандро Паредес играл в «Зените» из Санкт-Петербурга.
Источник: Социальные сети журналиста Николы Скиры