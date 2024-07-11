Экс-игрок «Зенита» может перебраться в Саудовскую Аравию

Аргентинский хавбек «Ромы» Леандро Паредес может переехать в Саудовскую Аравию.

По сведениям источника, неназванный клуб из Саудовской Аравии заинтересован в услугах 30-летнего аргентинского опорника. Боссы «Ромы» не горят желанием продавать игрока.