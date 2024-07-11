Стало известно будущее Хвичи в «Наполи»

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия не покинет «Наполи».
По сведениям Фабрицио Романо, боссы «Наполи» не намерены вести переговоры с другими клубами по 23-летнему вингеру и хотят пролонгировать с ним соглашение. В клубе считают, что футболист может уйти только, если произойдет «что-то безумное».
- Хвича Кварацхелия представляет цвета «Наполи» с 2022 года.
- В завершившемся сезоне грузин записал в свой актив 11 голов и 9 голевых пасов в 45 играх.
- Ранее агент игрока публично призвал «Наполи» продать Хвичу.
- Игроком, по сведениям СМИ, интересуется «ПСЖ».
- Трудовой договор Кварацхелии с Наполи рассчитан до 2027 года.
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Источник: Социальные сети Фабрицио Романо