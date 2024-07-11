Стало известно будущее Хвичи в «Наполи»

Грузинский вингер Хвича Кварацхелия не покинет «Наполи».

По сведениям Фабрицио Романо, боссы «Наполи» не намерены вести переговоры с другими клубами по 23-летнему вингеру и хотят пролонгировать с ним соглашение. В клубе считают, что футболист может уйти только, если произойдет «что-то безумное».

Хвича Кварацхелия представляет цвета «Наполи» с 2022 года.

В завершившемся сезоне грузин записал в свой актив 11 голов и 9 голевых пасов в 45 играх.

Ранее агент игрока публично призвал «Наполи» продать Хвичу.

Игроком, по сведениям СМИ, интересуется «ПСЖ».

Трудовой договор Кварацхелии с Наполи рассчитан до 2027 года.

76% участников успешно проходят тест об истории чемпионатов Европы, а вы справитесь?