Кубок Америки. Колумбия Кордобы в меньшинстве обыграла Уругвай (1:0) и стала вторым финалистом

Победу колумбийцам принес точный удар хавбека «Кристал Пэлас» Жефферсона Лермы. В ассистентах выступил Хамес Родригес.

В концовке первой половины игры Уругвай получил численное преимущество. Карточку красного цвета перед собой увидел колумбийский защитник Даниель Муньос.

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба провел на поле 75 минут. Хавбек кубанского клуба Кевин Кастаньо вышел на 62-й минуте. Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль остался на скамейке запасных.

В финале Кубка Америки Колумбии предстоит встретиться с Аргентиной Лионеля Месси.

Кубок Америки. 1/2 финала

Уругвай – Колумбия 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Лерма, 39.

Удаление: Муньос, 45+1

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