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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Уругвай - Колумбия
Уругвай - Колумбия: обзор матча 16 ноября 2024
Уругвай
16.11.2024, суббота, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 11 тур
3 : 2
Завершен
Колумбия
57'
Д. Санчес (АГ)
60'
Р. Агирре
90+11'
М. Угарте
31'
Х. Кинтеро
90+6'
К. Андрес Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уругвай - Колумбия
ГОЛ! 3:2!
М. Угарте
Пас отдал
Ф. Пельистри
90'
+11
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
К. Андрес Гомес
Пас отдал
Й. Мохика
90'
+5
Замена
Й. Мина
️️️️
Х. Портилья
82'
Замена
К. Андрес Гомес
️️️️
Д. Ариас
Желтая карточка
Н. Нандес
80'
Замена
Г. Варела
️️️️
М. Сараччи
79'
72'
Замена
Р. Борре
️️️️
Д. Дуран
72'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Х. Кинтеро
Замена
М. Угарте
️️️️
Р. Агирре
68'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
66'
ГОЛ! 2:1!
Р. Агирре
Пас отдал
М. Оливера
60'
58'
Желтая карточка
Д. Дуран
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Санчес
57'
Желтая карточка
Р. Агирре
37'
31'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кинтеро
Желтая карточка
Р. Бентанкур
26'
25'
Желтая карточка
Х. Кинтеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
(К)
ЦЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
8
Найтан Нандес
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
11
Факундо Пельистри
ПВ
18
Родриго Агирре
ЦФ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
20
Хуан Кинтеро
ЦЗ
2
Даниэль Муньос
ПЗ
10
Джон Ариас
ЛВ
7
Луис Диас
(К)
ЛВ
6
Ричард Риос
ЦП
15
Хуан Портилья
ЦП
14
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Уругвай
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
24
Хуан Родригес
ЦЗ
3
Николас Маричаль
ЦЗ
13
Гильермо Варела
ПЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
21
Факундо Торрес
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
25
Николас Фонсека
ЦП
19
Кристиан Оливера
ПВ
18
Брайан Родригес
ПВ
0
Лучано Родригес
ЦФ
Колумбия
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Матеус Урибе
ОП
8
Себастьян Гомес
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
26
Карлос Андрес Гомес
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
3-3-2-2
1
Рочет
6
Сараччи
2
Хименес
16
Оливера
8
Нандес
6
Бентанкур
8
Вальверде
20
Араухо
11
Пельистри
9
Нуньес
18
Агирре
3-2-2-2-1
12
Варгас
23
Санчес
3
Лукуми
20
Кинтеро
2
Муньос
17
Мохика
6
Риос
15
Портилья
10
Ариас
7
Диас
14
Дуран
6
Сараччи
13
Варела
13
Варела
6
Сараччи
18
Агирре
5
Угарте
5
Угарте
18
Агирре
15
Портилья
13
Мина
13
Мина
15
Портилья
20
Кинтеро
10
Родригес
10
Родригес
20
Кинтеро
10
Ариас
26
Гомес
26
Гомес
10
Ариас
14
Дуран
19
Борре
19
Борре
14
Дуран
Остались в запасе
Уругвай
Колумбия
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
24
Хуан Родригес
ЦЗ
3
Николас Маричаль
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
25
Николас Фонсека
ЦП
21
Факундо Торрес
ЛВ
19
Кристиан Оливера
ПВ
18
Брайан Родригес
ПВ
0
Лучано Родригес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Матеус Урибе
ОП
8
Себастьян Гомес
ЦП
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Остались в запасе
1
Сантьяго Меле
ВР
12
Франко Исраэль
ВР
24
Хуан Родригес
ЦЗ
3
Николас Маричаль
ЦЗ
24
Хосе Луис Родригес
ПЗ
25
Николас Фонсека
ЦП
21
Факундо Торрес
ЛВ
19
Кристиан Оливера
ПВ
18
Брайан Родригес
ПВ
0
Лучано Родригес
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
24
Альваро Монтеро
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
21
Карлос Куэста
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
5
Кевин Кастаньо
ОП
15
Матеус Урибе
ОП
8
Себастьян Гомес
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Нестор Лоренцо
Статистика матча Уругвай - Колумбия
4
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
18
14
Офсайды
2
1
Количество передач
360
466
Сейвы
2
3
Точность передач %
82
89
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Информация о матче
Главный судья:
Kevin Ortega, Peru
Стадион:
Эстадио Сентенарио
Посещаемость:
33400 из 73609 зрителей (45%)
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