Президент РПЛ рассчитывает сохранить в лиге Джикию и Дзюбу

Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев порассуждал о будущем Георгия Джикии и Артема Дзюбы.

Оба футболиста этим летом стали свободными агентами.

Защитник покинул «Спартак», нападающий ушел из «Локомотива».

«Очень жду Георгия Джикию, хотелось бы, чтобы он продолжил карьеру в РПЛ. Что Георгий, что Артем Дзюба – для меня настоящие звезды, олицетворяются с РПЛ.

У кого-то удачный отрезок, у кого-то нет, и тот, и другой спортсмены высокого уровня, которые точно пригодятся РПЛ. Я надеюсь увидеть их на полях РПЛ, но выбор за ними», – сказал Алаев.