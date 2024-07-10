Семшов ответил, кому Соболев нужнее – «Спартаку» или «Зениту»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов оценил будущий трансфер Александра Соболева в «Зенит».

«Спокойно отношусь к переходу Соболева в «Зенит». Это нормальная ситуация, когда футболист хочет покинуть команду. Александр принесет больше пользы «Спартаку», чем «Зениту».

Красно-белым он нужнее, так как Георгий Джикия и Квинси Промес уже не в клубе. Соболев – один из лидеров «Спартака», – сказал Семшов.