Семшов ответил, кому Соболев нужнее – «Спартаку» или «Зениту»

Бывший игрок сборной России Игорь Семшов оценил будущий трансфер Александра Соболева в «Зенит».
«Спокойно отношусь к переходу Соболева в «Зенит». Это нормальная ситуация, когда футболист хочет покинуть команду. Александр принесет больше пользы «Спартаку», чем «Зениту».
Красно-белым он нужнее, так как Георгий Джикия и Квинси Промес уже не в клубе. Соболев – один из лидеров «Спартака», – сказал Семшов.
- По данным РИА Новости, трансфер будет оформлен в течение пары дней.
- В минувшем сезоне 27-летний Соболев провел за «Спартак» 34 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.
- Соболев в «Спартаке» 4 года.
Источник: «РБ Спорт»