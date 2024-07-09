«Интер» может подписать защитника сборной Швейцарии

«Интер» рассматривает вариант с подписанием 31-летнего Рикардо Родригеса. Миланцы видят игрока сборной Швейцарии в схеме с тремя защитниками.

Для «Интера» Родригес более доступный вариант, чем бывший футболист «Атлетико» Марио Эрмосо и Якуб Кивер, переход которого из «Арсенала» реален только на правах аренды.

Последние четыре года Родригес провел в «Торино», откуда ушел на правах свободного агента.