«Интер» может подписать защитника сборной Швейцарии

«Интер» рассматривает вариант с подписанием 31-летнего Рикардо Родригеса. Миланцы видят игрока сборной Швейцарии в схеме с тремя защитниками.
Для «Интера» Родригес более доступный вариант, чем бывший футболист «Атлетико» Марио Эрмосо и Якуб Кивер, переход которого из «Арсенала» реален только на правах аренды.
Последние четыре года Родригес провел в «Торино», откуда ушел на правах свободного агента.
- В минувшем сезоне он провел за туринцев 37 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
- Родригес сыграл во всех 5 матчах Швейцарии на Евро-2024.
Источник: Gianluca Di Marzio.com