Титов сказал, стоит ли считать Соболева предателем

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».
– Как вы понимаете тему возможного ухода Соболева в «Зенит»? Надо ли уходить?
– Сегодня нет того патриотизма, который был у меня. Он пропал. Многое решают агенты и деньги. Это данность. Футбол сегодня большой бизнес.
– То есть если Соболев уйдет, его не вправе называть предателем?
– Ни в коем случае! Соболев не воспитанник «Спартака». Это самый принципиальный момент. Я воспитанник «Спартака», с 7 лет, и не могу представить, чтобы куда-то ушел.
- Соболев играет за «Спартак» с января 2020 года. Ранее он выступал за «Томь», «Крылья Советов» и «Енисей».
- 27-летний форвард провел за «Спартак» 139 матчей, в которых забил 58 мячей и отдал 32 голевые передачи.
Источник: «РБ Спорт»