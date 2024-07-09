Титов сказал, стоит ли считать Соболева предателем

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

– Как вы понимаете тему возможного ухода Соболева в «Зенит»? Надо ли уходить?

– Сегодня нет того патриотизма, который был у меня. Он пропал. Многое решают агенты и деньги. Это данность. Футбол сегодня большой бизнес.

– То есть если Соболев уйдет, его не вправе называть предателем?

– Ни в коем случае! Соболев не воспитанник «Спартака». Это самый принципиальный момент. Я воспитанник «Спартака», с 7 лет, и не могу представить, чтобы куда-то ушел.