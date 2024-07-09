Названа сумма трансфера Соболева

«Зенит» выплатит за трансфер нападающего Александра Соболева из «Спартака» 12 миллионов евро с учетом бонусов. По данным «Чемпионата», стороны близки к согласованию сделки.
Изначально была достигнута договоренность о трансфере на сумму меньше 10 миллионов евро, но потом московский клуб поднял цену. В итоге стороны сошлись на 10 миллионах, но с учетом бонусов сумма составит 12 миллионов.
- По данным РИА Новости, трансфер будет оформлен в течение пары дней.
- В минувшем сезоне 27-летний Соболев провел за «Спартак» 34 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.
Источник: «Чемпионат»