Названа сумма трансфера Соболева

«Зенит» выплатит за трансфер нападающего Александра Соболева из «Спартака» 12 миллионов евро с учетом бонусов. По данным «Чемпионата», стороны близки к согласованию сделки.

Изначально была достигнута договоренность о трансфере на сумму меньше 10 миллионов евро, но потом московский клуб поднял цену. В итоге стороны сошлись на 10 миллионах, но с учетом бонусов сумма составит 12 миллионов.