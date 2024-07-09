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Названа сумма трансфера Соболева

9 июля 2024, 11:39
28

«Зенит» выплатит за трансфер нападающего Александра Соболева из «Спартака» 12 миллионов евро с учетом бонусов. По данным «Чемпионата», стороны близки к согласованию сделки.

Изначально была достигнута договоренность о трансфере на сумму меньше 10 миллионов евро, но потом московский клуб поднял цену. В итоге стороны сошлись на 10 миллионах, но с учетом бонусов сумма составит 12 миллионов.

  • По данным РИА Новости, трансфер будет оформлен в течение пары дней.
  • В минувшем сезоне 27-летний Соболев провел за «Спартак» 34 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (28)
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odoon
1720514751
Самое бесполезное бревно, какое только можно было купить, ещё и так дорого...
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MazaiNN
1720514783
Удачная сделка для Спартака
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baggio80
1720515086
Вот так зенит развели как лохов за такое бездарное тело заплатить 12 лямов
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JIEGEHDA
1720516129
Думаю соболь щас начнёт забивать за год столько сколько за три в Зените
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ligaX
1720516803
Действительно, странный трансфер. Соболь уже давно остановился в росте в футбольном плане и пользы от него нет. Тут надо признать, Спартак в огромном плюсе в этой сделке
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NewLife
1720519635
"По данным «Чемпионата»" Это круто, это круче, чем по данным проф. Соловья)))
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andr45
1720519686
Как это замечательно, если окажется правдой) Соболев и Бакаев - это что-то неповторимое)
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zigbert
1720524786
Трудно все таки понять такой переход (если он все же состоится). Но надо знать все нюансы происходящие в клубе. Соболев сделает глупость перейдя в Зенит.
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Ивантеевец
1720527643
Странный трансфер, конечно, если он все-таки случится. Соболева понять еще можно: хочется стать чемпионом, з/п, наверное, нарисовали побольше, чем в Спартаке. Красно-белых тоже понять можно - скинуть токсика, который перестал прогрессировать и только разлагает раздевалку, да еще за приличные бабки, не самый худший сценарий. А вот на хрена он Зениту в своем нынешнем состоянии и форме не понятно.
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alefreddy
1720537357
пусть плывет дельфинчик по неве
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