Губерниев высказался о возможном уходе Баринова и Пиняева из «Локомотива»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил возможные уходы полузащитника Дмитрия Баринова и нападающего Сергея Пиняева из «Локомотива» в «Алавес» и «Спартак» соответственно.

«Алавес» – это испанская команда, поэтому, если люди хотят играть в больших чемпионатах, то препятствовать им не нужно. Что касается Пиняева и «Спартака», то, возможно, вопрос лежит в плоскости денег. В любом случае, у команды есть тактика и стратегия, команда совершенно точно будет усиливаться.

Не думаю, что идeт тотальная распродажа лидеров, потому что в команде что-то происходит, и не сомневаюсь, что всe под контролем. Остаeтся дождаться новостей о трансферах «Локомотива» и старта сезона», – сказал Губерниев.

В летнее трансферное окно «Локомотив» покинули Максим Глушенков, перешедший в «Зенит», Антон Миранчук и Маринато Гильерме, ушедшие из клуба на правах свободного агента, Рифат Жемалетдинов, который, вероятно, продолжит карьеру в ЦСКА, а также Даниил Худяков, будущее которого связывают с австрийским «Штурмом».