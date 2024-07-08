Костанца из «Крыльев» раскрыл свои траты на жизнь в Самаре

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца ответил на вопрос о расходах на жизнь.
– Сколько тебе нужно денег для комфортной жизни в Самаре?
– Дай мне посчитать (смеeтся). Наверное, около 300 тысяч рублей. Это хорошая сумма, но, конечно, сильно зависит от того, как ты живeшь.
Нам с женой этого хватало. Но сейчас у нас есть ребeнок, поэтому будет требоваться чуть больше денег.
- 25-летний Костанца в «Крыльях» с января 2022 года.
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В прошлом сезоне бразилец забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 30 матчах.
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Его контракт с самарским клубом действует до 30 июня 2028-го.
Источник: «Чемпионат»