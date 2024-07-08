Костанца из «Крыльев» раскрыл свои траты на жизнь в Самаре

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца ответил на вопрос о расходах на жизнь.

– Сколько тебе нужно денег для комфортной жизни в Самаре?

– Дай мне посчитать (смеeтся). Наверное, около 300 тысяч рублей. Это хорошая сумма, но, конечно, сильно зависит от того, как ты живeшь.

Нам с женой этого хватало. Но сейчас у нас есть ребeнок, поэтому будет требоваться чуть больше денег.