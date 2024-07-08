Баринов назвал свои финансовые условия для перехода в зарубежный клуб

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов сказал, что не готов пойти на серьезное понижение зарплаты ради выступлений за рубежом.

– Готов поехать в Испанию на меньшие деньги?

– Нет. Поеду либо на такую же зарплату, как у меня в «Локомотиве», либо на чуть меньшую – но прямо совсем на чуть-чуть. Не в два раза.

– Как-то это не вяжется с нереальным желанием поиграть в Европе, о котором ты говоришь.

– А почему не вяжется? Эти две вещи идут параллельно друг другу. С одной стороны – желание поиграть в Европе, в сильном чемпионате.

С другой – семья, родители, которых я содержу, обязанности сына, отца и мужа. Плюс я только что начал строить дом. Почему я должен уходить в Испанию на меньшие деньги в ущерб себе и своим близким? Это странно.