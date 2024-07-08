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  • Баринов назвал свои финансовые условия для перехода в зарубежный клуб

Баринов назвал свои финансовые условия для перехода в зарубежный клуб

8 июля 2024, 12:43
13

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов сказал, что не готов пойти на серьезное понижение зарплаты ради выступлений за рубежом.

– Готов поехать в Испанию на меньшие деньги?

– Нет. Поеду либо на такую же зарплату, как у меня в «Локомотиве», либо на чуть меньшую – но прямо совсем на чуть-чуть. Не в два раза.

– Как-то это не вяжется с нереальным желанием поиграть в Европе, о котором ты говоришь.

– А почему не вяжется? Эти две вещи идут параллельно друг другу. С одной стороны – желание поиграть в Европе, в сильном чемпионате.

С другой – семья, родители, которых я содержу, обязанности сына, отца и мужа. Плюс я только что начал строить дом. Почему я должен уходить в Испанию на меньшие деньги в ущерб себе и своим близким? Это странно.

  • Сообщается, что Баринов зарабатывает в «Локомотиве» порядка 1,8 миллиона евро в год.
  • Футболист говорил, что «Алавес» продолжает переговоры с московским клубом о его переходе.
  • В минувшем сезоне Баринов провел 32 матча за «Локомотив», забил 2 гола, отдал 1 передачу.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий
Комментарии (13)
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acor94
1720432320
Дом нормальный стоит лямов 10-15. В рублях. У тебя в месяц больше!
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АЛЕКС 58
1720433390
В Испании такого д...ма без тебя хватает,и на много дешевле.Тоже мне топ -игрок.
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алдан2014
1720434630
Барин ху..мля...
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Spartak_forv@
1720438705
Ну а в чем он не прав? Ему 28 лет,он после крестов,яркой европейской карьеры у него уже точно не будет,так какой смысл в карьере,кроме зарабатывания денег?
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baggio80
1720447602
твой предел игры это в лфл
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Каратель помойников
1720448762
Да в Испанию тебя никто и за пачку доширака не возьмёт.молись на РЖД
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odessakmv
1720487409
логично.
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Шамхал-Ибавов-yandex
1720570242
Ожирел пацан. В Локо станут меньше платить, поедет и в Папуа Новую Гвинею.
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