Баринов назвал свои финансовые условия для перехода в зарубежный клуб

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов сказал, что не готов пойти на серьезное понижение зарплаты ради выступлений за рубежом.
– Готов поехать в Испанию на меньшие деньги?
– Нет. Поеду либо на такую же зарплату, как у меня в «Локомотиве», либо на чуть меньшую – но прямо совсем на чуть-чуть. Не в два раза.
– Как-то это не вяжется с нереальным желанием поиграть в Европе, о котором ты говоришь.
– А почему не вяжется? Эти две вещи идут параллельно друг другу. С одной стороны – желание поиграть в Европе, в сильном чемпионате.
С другой – семья, родители, которых я содержу, обязанности сына, отца и мужа. Плюс я только что начал строить дом. Почему я должен уходить в Испанию на меньшие деньги в ущерб себе и своим близким? Это странно.
- Сообщается, что Баринов зарабатывает в «Локомотиве» порядка 1,8 миллиона евро в год.
- Футболист говорил, что «Алавес» продолжает переговоры с московским клубом о его переходе.
- В минувшем сезоне Баринов провел 32 матча за «Локомотив», забил 2 гола, отдал 1 передачу.
Источник: Sport24