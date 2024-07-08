Койта приехал в Москву и может вскоре стать игроком ЦСКА

Представитель и член семьи нападающего Секу Койта Махамаду Койта прокомментировал возможный переход 24-летнего нападающего в ЦСКА на правах свободного агента.
«Мы с Секу уже несколько дней в Москве. Переговоры с ЦСКА и медицинские обследования проходят хорошо. Секу уже находится в процессе визита к врачам, осталось всего два. Если всe пройдeт хорошо, планируем завершить переход Койта в ЦСКА в самые ближайшие дни», – сказал Махамаду Койта.
- Ранее Секу Койта выступал за «Ред Булл Зальцбург».
- В минувшем сезоне малиец провел 24 матча, забил 8 голов, отдал 2 передачи. Из-за травмы он не играл с сентября по декабрь.
- Сообщалось, что на Койта претендуют также «Эвертон», «Штутгарт» и «Ланс».
Источник: «Чемпионат»