Койта приехал в Москву и может вскоре стать игроком ЦСКА

Представитель и член семьи нападающего Секу Койта Махамаду Койта прокомментировал возможный переход 24-летнего нападающего в ЦСКА на правах свободного агента.

«Мы с Секу уже несколько дней в Москве. Переговоры с ЦСКА и медицинские обследования проходят хорошо. Секу уже находится в процессе визита к врачам, осталось всего два. Если всe пройдeт хорошо, планируем завершить переход Койта в ЦСКА в самые ближайшие дни», – сказал Махамаду Койта.