Кроос объяснил, почему не будет жить в Германии после карьеры

Уже бывшему полузащитнику сборной Германия Тони Кроосу не нравится среда для жизни в родной стране.

«Мне не нравится миграционная политика Германии. Я уже боюсь отпускать дочь гулять вечером. Там небезопасно. Германия уже не та страна, что десять лет назад.

Поэтому я решил жить в Испании после карьеры», – сообщил Кроос на ютуб-канале ZDFheute Nachrichten.

Немец провел последний матч в карьере – 1/4 финала Евро-2024 против Испании (1:2).

Кроос – чемпион мира 2014 года.

Больше всего матчей в карьере Тони провел за «Реал».

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