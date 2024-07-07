Только один клуб РПЛ попал в список лучших в мире по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших клубов мира 2023-2024 годов. В списке оказался только один клуб из России.

Всего в рейтинге 504 клуба.

Некоторые клубы набрали одинаковое количество очков по подсчетам IFFHS – они делят места.

1. «Реал» (Испания).

2. «Манчестер Сити» (Англия).

3. «Байер» (Германия).

4. «Аталанта» (Италия).

5. «Боруссия» Д (Германия).

6-7. «Атлетико» (Испания).

6-7. «Бавария» (Германия).

8. «Барселона» (Испания).

9. «Арсенал» (Англия).

10. «Интер» (Италия).

409-413. «Шарлотт» (США).

409-413. «Шарлеруа» (Бельгия).

409-413. «Кельн» (Германия).

409-413. «Полесье» (Украина).

409-413. «Зенит» (Россия).