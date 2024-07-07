Только один клуб РПЛ попал в список лучших в мире по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших клубов мира 2023-2024 годов. В списке оказался только один клуб из России.
Всего в рейтинге 504 клуба.
Некоторые клубы набрали одинаковое количество очков по подсчетам IFFHS – они делят места.
1. «Реал» (Испания).
2. «Манчестер Сити» (Англия).
3. «Байер» (Германия).
4. «Аталанта» (Италия).
5. «Боруссия» Д (Германия).
6-7. «Атлетико» (Испания).
6-7. «Бавария» (Германия).
8. «Барселона» (Испания).
9. «Арсенал» (Англия).
10. «Интер» (Италия).
409-413. «Шарлотт» (США).
409-413. «Шарлеруа» (Бельгия).
409-413. «Кельн» (Германия).
409-413. «Полесье» (Украина).
409-413. «Зенит» (Россия).
Источник: IFFHS