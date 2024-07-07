Результаты матчей Евро-2024, 6 июля

В субботу, 6 июля, на Евро-2024 состоялись два матча – четвертьфиналы.

Сборная Англии в серии пенальти прошла Швейцарию. Британцы уступали по ходу встречи.

В другой встрече Нидерланды добились победы над Турцией, которая тоже оказалась волевой. Решающим оказался автогол Мерта Мюлдюра.

Результаты Евро-2024 6 июля

1/4 финала

Англия – Швейцария – 1:1 (0:0) по пенальти 5:3 Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Эмболо, 75; 1:1– Сака, 80.

Нидерланды – Турция – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Акайдын, 35; 1:1 – де Врей, 70; 2:1 – Мюлдюр, 76 (в свои ворота).

Календарь Евро-2024

Результаты Евро-2024