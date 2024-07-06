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Расписание матчей
Евро-2024
Нидерланды - Турция
Нидерланды - Турция: обзор матча 06 июля 2024
Нидерланды
06.07.2024, суббота, 22:00
Чемпионат Европы, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Турция
70'
С. де Врей
76'
М. Мюлдюр (АГ)
35'
С. Акайдын
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нидерланды - Турция
90'
+6
Красная карточка
Б. Йылдырым
90'
+3
Желтая карточка
Д. Тосун
89'
Замена
С. Кылыксой
️️️️
К. Айхан
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
Х. Симонс
87'
Замена
Ж. Фримпонг
️️️️
М. Депай
87'
Желтая карточка
В. Вегхорст
86'
82'
Замена
Д. Тосун
️️️️
С. Акайдын
82'
Замена
З. Челик
️️️️
М. Мюлдюр
77'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
К. Йылдыз
77'
Замена
О. Йокушлу
️️️️
С. Озкан
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Мюлдюр
76'
Замена
М. ван де Вен
️️️️
Н. Аке
73'
Замена
Д. Верман
️️️️
Т. Рейндерс
73'
ГОЛ! 1:1!
С. де Врей
Пас отдал
М. Депай
70'
Желтая карточка
В. ван Дейк
64'
Желтая карточка
Н. Аке
54'
Замена
В. Вегхорст
️️️️
С. Бергвейн
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
С. Акайдын
Пас отдал
А. Гюлер
Желтая карточка
Х. Симонс
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
11
Коди Гакпо
ЛВ
16
Йерди Схаутен
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Хави Симонс
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
20
Ферди Кадиоглу
ЛП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
5
Салих Озкан
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Нидерланды
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Джоуи Верман
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
15
Ахметджан Каплан
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Юнус Акгюн
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
9
Дженк Тосун
ЦФ
20
Семих Кылыксой
ЦФ
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
3-3-3-1
1
Вербрюгген
6
де Врей
4
ван Дейк
5
Аке
16
Схаутен
14
Рейндерс
22
Дюмфрис
11
Гакпо
25
Бергвейн
7
Симонс
10
Депай
4-3-2-1
1
Гюнок
18
Мюлдюр
14
Бартакжи
22
Айхан
4
Акайдын
5
Озкан
10
Чалханоглу
20
Кадиоглу
8
Гюлер
21
Йилмаз
11
Йылдыз
5
Аке
15
ван де Вен
15
ван де Вен
5
Аке
10
Депай
2
Фримпонг
2
Фримпонг
10
Депай
14
Рейндерс
8
Верман
8
Верман
14
Рейндерс
7
Симонс
9
Зиркзее
9
Зиркзее
7
Симонс
25
Бергвейн
9
Вегхорст
9
Вегхорст
25
Бергвейн
18
Мюлдюр
2
Челик
2
Челик
18
Мюлдюр
5
Озкан
5
Йокушлу
5
Йокушлу
5
Озкан
11
Йылдыз
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
11
Йылдыз
4
Акайдын
9
Тосун
9
Тосун
4
Акайдын
22
Айхан
20
Кылыксой
20
Кылыксой
22
Айхан
Остались в запасе
Нидерланды
Турция
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
15
Ахметджан Каплан
ЦЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Юнус Акгюн
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
15
Ахметджан Каплан
ЦЗ
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Юнус Акгюн
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
10
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Нидерланды - Турция
4
1
1
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
16
7
Офсайды
4
2
Количество передач
536
361
Сейвы
2
3
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.97
1.22
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Олимпиаштадион
Посещаемость:
70091 из 74244 зрителей (94%)
Где смотреть матч:
Okko
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