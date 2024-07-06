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Расписание матчей
Евро-2024
Англия - Швейцария
Англия - Швейцария: обзор матча 06 июля 2024
Англия
06.07.2024, суббота, 19:00
Чемпионат Европы, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Швейцария
80'
Б. Сака
75'
Б. Эмболо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Англия - Швейцария
ГОЛ!
Т. Александер-Арнольд
5:3
ГОЛ!
З. Амдуни
4:3
ГОЛ!
А. Тони
4:2
ГОЛ!
Д. Шакири
3:2
ГОЛ!
Б. Сака
3:1
ГОЛ!
Ф. Шер
2:1
ГОЛ!
Д. Беллингем
2:0
Пенальти не реализован!
М. Аканджи
ГОЛ!
К. Палмер
1:0
118'
Замена
З. Амдуни
️️️️
М. Эбишер
118'
Замена
В. Сьерро
️️️️
Р. Фройлер
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
Ф. Фоден
114'
Замена
А. Тони
️️️️
Г. Кейн
109'
109'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Б. Эмболо
98'
Замена
Д. Закария
️️️️
Д. Ндой
85'
Желтая карточка
С. Видмер
ГОЛ! 1:1!
Б. Сака
Пас отдал
Д. Райс
80'
Замена
К. Палмер
️️️️
Э. Конса
78'
Замена
Э. Эзе
️️️️
К. Триппьер
78'
Замена
Л. Шоу
️️️️
К. Мэйну
78'
75'
ГОЛ! 0:1!
Б. Эмболо
Пас отдал
Д. Ндой
Желтая карточка
Г. Кейн
67'
63'
Замена
С. Видмер
️️️️
Ф. Ридер
63'
Замена
С. Цубер
️️️️
Р. Варгас
32'
Желтая карточка
Ф. Шер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Эзри Конса
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
15
Кобби Мэйну
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Энтони Гордон
ЛВ
24
Конор Галлахер
ЦП
4
Адам Уортон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
6
Денис Закария
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
6
Венсан Сьерро
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
5
Конса
12
Триппьер
4
Райс
15
Мэйну
10
Беллингем
7
Фоден
7
Сака
9
Кейн
3-1-3-2-1
1
Зоммер
5
Аканджи
22
Шер
13
Родригес
10
Джака
8
Фройлер
20
Эбишер
22
Ридер
11
Ндой
17
Варгас
7
Эмболо
15
Мэйну
3
Шоу
3
Шоу
15
Мэйну
7
Фоден
2
Александер-Арнольд
2
Александер-Арнольд
7
Фоден
12
Триппьер
21
Эзе
21
Эзе
12
Триппьер
5
Конса
10
Палмер
10
Палмер
5
Конса
9
Кейн
22
Тони
22
Тони
9
Кейн
22
Ридер
3
Видмер
3
Видмер
22
Ридер
17
Варгас
14
Цубер
14
Цубер
17
Варгас
11
Ндой
6
Закария
6
Закария
11
Ндой
8
Фройлер
6
Сьерро
6
Сьерро
8
Фройлер
7
Эмболо
23
Шакири
23
Шакири
7
Эмболо
20
Эбишер
10
Амдуни
10
Амдуни
20
Эбишер
Остались в запасе
Англия
Швейцария
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
24
Конор Галлахер
ЦП
4
Адам Уортон
ЦП
11
Энтони Гордон
ЛВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
9
Квадво Дуа
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
24
Конор Галлахер
ЦП
4
Адам Уортон
ЦП
11
Энтони Гордон
ЛВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
12
Ивон Мвого
ВР
1
Грегор Кобель
ВР
2
Леонидас Стержиу
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Ардон Яшари
ОП
9
Квадво Дуа
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Англия - Швейцария
1
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
13
Офсайды
3
0
Количество передач
670
622
Сейвы
2
2
Точность передач %
91
91
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.66
1.49
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Посещаемость:
46907 из 54600 зрителей (85%)
Где смотреть матч:
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