ЦСКА может подписать малийского форварда

ЦСКА продвинулся в переговорах по 24-летнему нападающему Секу Койта, который ранее покинул «Ред Булл Зальцбург». По данным журналиста Ивана Карпова, малиец, в случае осуществления перехода на правах свободного агента, подпишет с красно-синими трехлетний контракт.

«Прогресса добились благодаря общению армейцев по Секу напрямую без посредников с семьей футболиста. Красно-синие в последнее время активно работают на африканском рынке, что позволило задействовать связи и помогло в переговорах», – написал Карпов.