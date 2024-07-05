Прогноз Заремы на сезон для «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась ожиданиями от нового сезона.

«Все, чем занят «Спартак» в 2024, – это потеря лидеров: Промес, Джикия, Соболев.

Их нет по разным обстоятельствам, но причина одна – ограниченность футбольного мировоззрения нового руководства.

Что таким образом доказывает руководство? По словам «проклубных» блогеров, идет игра мышцами и чего-то там еще.

Увлекаясь демонстрациями того самого, руководство получит лишь еще один бестрофейный сезон и запах сероводорода в раздевалке», – сказала Зарема.