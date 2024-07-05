Прогноз Заремы на сезон для «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась ожиданиями от нового сезона.
«Все, чем занят «Спартак» в 2024, – это потеря лидеров: Промес, Джикия, Соболев.
Их нет по разным обстоятельствам, но причина одна – ограниченность футбольного мировоззрения нового руководства.
Что таким образом доказывает руководство? По словам «проклубных» блогеров, идет игра мышцами и чего-то там еще.
Увлекаясь демонстрациями того самого, руководство получит лишь еще один бестрофейный сезон и запах сероводорода в раздевалке», – сказала Зарема.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
- Сезон стартует 20 июля.
- Он будет 1-м в России для главного тренера Деяна Станковича.
Источник: «Спорт-Экспресс»