Иньеста оценил уровень 16-летнего Ямаля

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста высказался о Ламине Ямале.

Ямалю – 16 лет.

В прошедшем сезоне Ла Лиги он провел 37 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

Сегодня Ламин сыграет против Германии на Евро-2024.

«Это немного неестественно, но в футболе бывают феномены. Он один из тех игроков, у которых талант выше среднего. Сейчас он начинает играть. Нужно, чтобы он продолжал учиться и совершенствоваться, чтобы у него была преемственность. Ему только 16», – сказал Иньеста.