Файзуллаев высказался о Николиче

Полузащитник Аббосбек Файзуллаев поделился мнением о новом наставнике ЦСКА Марко Николиче.
«Сейчас у нас новый тренер, новый штаб. Готовимся с ним к новому сезону, надеюсь в нeм у нас всe получится. Николич мне очень нравится. С ребятами много общается. Надеюсь, что у нас всe получится вместе», – высказался Файзуллаев.
- 20-летний узбекистанец Аббосбек Файзуллаев, играющий на позиции атакующего хавбека, представляет цвета ЦСКА с 2023 года.
- В красно-синей майке футболист поучаствовал в 32 играх, в которых сумел записать в свой актив 5 голов 14 результативных передач.
- Руководство ЦСКА не было удовлетворено результатами команды. Было принято решение о смене тренерского штаба.
- Новым рулевым армейцев стал серб Марко Николич. Ранее он руководил столичным «Локомотивом».
Источник: «Советский спорт»