Файзуллаев высказался о Николиче

Полузащитник Аббосбек Файзуллаев поделился мнением о новом наставнике ЦСКА Марко Николиче.

«Сейчас у нас новый тренер, новый штаб. Готовимся с ним к новому сезону, надеюсь в нeм у нас всe получится. Николич мне очень нравится. С ребятами много общается. Надеюсь, что у нас всe получится вместе», – высказался Файзуллаев.