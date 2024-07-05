Круговой оценил шансы ЦСКА на чемпионство

Новичок ЦСКА Данил Круговой высказался о целях на новый сезон.

«Задачи только высокие – только побеждать. Этот состав ЦСКА способен бороться за чемпионство. Моя цель – закрепиться в основном составе», – заявил Круговой.

Последний раз ЦСКА завоевывал золото РПЛ в сезоне 2015/2016. Тогда у руля армейского коллектива находился Леонид Слуцкий.

В минувшем розыгрыше российского первенства москвичи финишировали лишь на 6-й строчке.

Боссы клуба приняли решение сменить тренера. Вместо Владимира Федота пришел Марко Николич.

Отметим, что до перехода в ЦСКА Круговой 4 раза становился чемпионом России в составе «Зенита».

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