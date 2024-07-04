Опубликована итоговая заявка сборной Франции на Олимпиаду

Тренерский штаб олимпийской сборной Франции во главе с Тьерри Анри определился с финальным составом.

Вратари: Обед Нкамбадио («Париж»), Гийом Рест («Тулуза»);

Защитники: Кастелло Лукеба («РБ Лейпциг»), Килианн Сильдийя («Фрайбург»), Брадле Локо («Брест»), Адриен Трюффер («Ренн»), Лоик Баде («Севилья»), Сунгуту Магасса («Монако»);

Полузащитники: Магн Аклиуш («Монако»), Жорис Шотар («Монпелье»), Дезире Дуэ («Ренн»), Энцо Мийо («Штутгарт»), Куадио Коне («Боруссия» Менхенгладбах);

Нападающие: Жан-Филипп Матета, Майкл Олисе (оба – «Кристал Пэлас»), Арно Калимуэндо («Ренн»), Александр Ляказетт, Райан Шерки (оба – «Лион»).