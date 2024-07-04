Канчельскис высказался о будущем Дзюбы и Джикии в РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о будущем 35-летнего нападающего Артeма Дзюбы и 30-летнего защитника Георгия Джикии.

«Они оба ещe пригодятся в РПЛ. Единственный вопрос – кто хочет их видеть в своих командах? Думаю, что даже в командах первой пятeрки, учитывая то, что происходит сейчас в РПЛ», – сказал Канчельскис.

Джикия стал свободным агентом после истечения контракта со «Спартаком». В минувшем сезоне он провел 12 матчей.

Дзюба покинул «Локомотив», за который выступал с февраля 2023 года. В минувшем сезоне на его счету 26 игр, 4 гола и 4 передачи.

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