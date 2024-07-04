В «Динамо» дали четкий ответ по поводу подписания Джикии

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин дал понять, что клуб не пытался заполучить экс-защитника «Спартака» Георгия Джикию.
– Ранее появилась информация, что «Динамо» сделало предложение Джикии, это так?
– Мы не делали предложение Джикии. Это все раздутые сплетни.
- 30-летний Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.
- С 2019 года Георгий был капитаном команды.
- Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
Источник: «Матч ТВ»