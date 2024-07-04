В «Динамо» дали четкий ответ по поводу подписания Джикии

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин дал понять, что клуб не пытался заполучить экс-защитника «Спартака» Георгия Джикию.

– Ранее появилась информация, что «Динамо» сделало предложение Джикии, это так?

– Мы не делали предложение Джикии. Это все раздутые сплетни.