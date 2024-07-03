Реакция Ещенко на слова агента о причинах перехода Угальде в «Спартак»

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил резонансное высказывание агента Манфреда Угальде.
- Представитель костариканского футболиста заявил, что его клиент решил продолжить карьеру в России из-за денег.
- Позднее он сказал, что его слова были искажены.
- Угальде перешел в «Спартак» прошлой зимой из «Твенте», забил 1 гол в 16 матчах.
«А когда люди уезжают играть в Китай или Саудовскую Аравию, они туда едут ради чемпионата или денег? Об этом в открытую не говорят, но все и так все понимают.
Они же не едут в Нидерланды играть, а едут туда зарабатывать деньги. Каждый выбирает свое.
В России хорошо иностранцам платят, поэтому они сюда и едут. В Европе им никто такие деньги платить не будет.
Так было всегда. Иностранцы всегда приезжали за копейкой, проявить себя и уехать в Европу», – считает Ещенко.
Источник: «Спорт-Экспресс»