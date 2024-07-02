Назван иностранный клуб, в который могут перейти Антон Миранчук и Мохамед Конате

Бывший полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук и экс‑нападающий «Ахмата» Мохамед Конате могут продолжить карьеру в турецком «Трабзонспоре». Игроки покинули свои клубы РПЛ по истечении контрактов.

«Локомотив» и представитель Миранчука разошлись во мнениях не только по сумме, но и по сроку контракта. Сам игрок был настроен остаться в команде, поэтому тренировался на сборах и сыграл в товарищеском матче с «Родиной». Однако «Локомотив» и сторона Миранчука не пришли к соглашению. Одним из вариантов продолжения карьеры игрока является «Трабзонспор».

У турецкого клуба широкий список футболистов, которые входят в сферу его интересов. Представители «Трабзонспора» инициировали контакты по Миранчуку еще зимой, но тогда предметного разговора не получилось. Интерес турецкого клуба к игроку сохраняется и сейчас.

Параллельно турки ведут переговоры по переходу Конате, они в продвинутой стадии», – рассказал «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

28-летний Миранчук в минувшем сезоне провел 38 матчей за «Локомотив», забил 8 голов, отдал 7 передач.

26-летний Конате в прошлом сезоне сыграл 35 матчей за «Ахмат», забил 13 мячей, отдал 1 голевой пас.

«Трабзонспор» в сезоне‑2023/24 занял третье место в чемпионате Турции и квалифицировался в Лигу Европы.

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