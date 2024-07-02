Мостовой: «Поставь Канчельскиса в «Зенит» вместо Семака – результат будет таким же!»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой усомнился в тренерском гении Сергея Семака из «Зенита».

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.

С тех пор команда взяла 6 чемпионств подряд.

– Семак до «Зенита» что-то выигрывал? В «Уфе» он же был? – заявил Мостовой. – Какое место он с ней занимал? Вы думаете, если Сергей Богданович завтра уйдет в «Урал», они чемпионами станут?

– Нет.

– Ну, вот. Простой ответ же.

– Но в «Зените» был Лучано Спаллетти, который не смог выиграть чемпионат, например.

– В «Зените» многие были, которые выигрывали, – даже Анде Виллаш-Боаш, непонятно кто такой, и то выиграл. Роберто Манчини хаяли, а он чемпионом Европы с Италией стал. В футболе все давно придумано. Недавно вы кричали про Спаллетти, а сейчас его можно засунуть куда-нибудь и все.

На первых ролях всегда будут футболисты, которые выходят на поле – от них все зависит, а не от того, как ты кричишь на лавке и бегаешь. Роль, безусловно, у тренера есть – ты тренируешь, у тебя 20 помощников. Так везде.

– Поставь сейчас в «Зенит» Андрея Канчельскиса – результат будет таким же, как при Семаке?

– Конечно! Так и будет! Канчельскис Андрюха – один из лучших футболистов нашей страны, но ему не находится места в российском футболе. Это удивительно – в этом проблема! Спаллетти поехал на чемпионат Европы, а у него на лавке Джанлуиджи Буффон – вот это уважение! А у нас умудряются камни в наш адрес бросать – это бесстыдство. А потом говорим, почему так... А у нас так и будет.