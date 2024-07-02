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  • Мостовой: «Поставь Канчельскиса в «Зенит» вместо Семака – результат будет таким же!»

Мостовой: «Поставь Канчельскиса в «Зенит» вместо Семака – результат будет таким же!»

2 июля 2024, 07:24
18

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой усомнился в тренерском гении Сергея Семака из «Зенита».

  • Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.
  • С тех пор команда взяла 6 чемпионств подряд.

– Семак до «Зенита» что-то выигрывал? В «Уфе» он же был? – заявил Мостовой. – Какое место он с ней занимал? Вы думаете, если Сергей Богданович завтра уйдет в «Урал», они чемпионами станут?

– Нет.

– Ну, вот. Простой ответ же.

– Но в «Зените» был Лучано Спаллетти, который не смог выиграть чемпионат, например.

– В «Зените» многие были, которые выигрывали, – даже Анде Виллаш-Боаш, непонятно кто такой, и то выиграл. Роберто Манчини хаяли, а он чемпионом Европы с Италией стал. В футболе все давно придумано. Недавно вы кричали про Спаллетти, а сейчас его можно засунуть куда-нибудь и все.

На первых ролях всегда будут футболисты, которые выходят на поле – от них все зависит, а не от того, как ты кричишь на лавке и бегаешь. Роль, безусловно, у тренера есть – ты тренируешь, у тебя 20 помощников. Так везде.

– Поставь сейчас в «Зенит» Андрея Канчельскиса – результат будет таким же, как при Семаке?

– Конечно! Так и будет! Канчельскис Андрюха – один из лучших футболистов нашей страны, но ему не находится места в российском футболе. Это удивительно – в этом проблема! Спаллетти поехал на чемпионат Европы, а у него на лавке Джанлуиджи Буффон – вот это уважение! А у нас умудряются камни в наш адрес бросать – это бесстыдство. А потом говорим, почему так... А у нас так и будет.

  • Канчельскис сейчас тренирует «Мурас Юнайтед» из Киргизии.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Канчельскис Андрей Семак Сергей Мостовой Александр
Комментарии (18)
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Цугундeр
1719899255
Этого бестолкового неврастеника побьют всем интернационалом. На этом сказка закончится.
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NewLife
1719905639
Пока есть админ ресурс, поставь обезьяну, и результат будут таким же.
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Garrincha58
1719912285
этот всё не угомонится
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Gogy65
1719913990
Почему у него постоянно берут интервью и ещё и печатают? Никогда ничего умного не сказал. Послушаешь, тренером может быть любой бывший игрок, но если играл лучше других, то и результаты будут лучше. А так, мол, тренер не нужен, играют футболисты... Он себя когда-нибудь слушал, нарцисс...
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ESC-Russia-google
1719914047
Поставь в газпромовскую вонь даже рому ротенберга - результат будет таким же.
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andr45
1719915168
Так кто из них как тренер хуже? Семак или Канчельскис?
Ответить
bashnat013
1719917647
Два сбитых летчика
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Spirit_78
1719953245
Странно, что это (у)божество высказалось про Канчельскиса, а не про себя.
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Spinosssa-34-google
1720015896
Семаковский футбол мне не нравится, хоть я и фан Зенита, но говорить поставь любого-это чушь полная. Манчини с Луческу тому подтверждение. А уж насчёт условно Уфы, то туда и Гвардиолу вместе с Моуриньо и Клоппом поставь, тоже чемпионами не станут))
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1720053346
Сейчас просто деградация многих клубов, Спартак,ЦСКА, Локомотив, Динамо, Рубин переживают не лучшие свои годы.Семаку повезло, что с него не спрашивают за введение в состав местную молодежь, а тупо ему покупают латиносов, которые делают игру сами.Вспомните лучший состав того же ЦСКА, чтобы ему мог противопоставить Семак?))). Это еще европейских кубков нет, поэтому пошли разговоры об этом "супертренере", все уже подзабыли его пресс-конференции, где он давил улыбку и говорил чепуху после очередного поражения.
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