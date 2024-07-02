«Бавария» согласовала контракт с игроком сборной Нидерландов

Голландский футболист Хави Симонс близок к переходу в «Баварию».

По сведениями СМИ, боссы «Баварии» согласовали с 21-летним атакующим полузащитником все ключевые условия потенциального трудового соглашения. Теперь клуб пытается убедить ПСЖ согласиться на аренду футболиста.

Мюнхенцам предстоит выдержать конкуренцию со стороны «РБ Лейпцига», который также хотел бы видеть Симонса в своей команде в новом сезоне. Сам футболист готов рассмотреть вариант с «быками».