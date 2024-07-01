Результаты матчей Евро-2024, 30 июня

В воскресенье, 30 июня, на Евро-2024 состоялись два матча – 1/8 финала.
Англия в дополнительное время победила Словакию. Британцы спаслись от поражения на 90+5 минуте основного времени. У них забили Джуд Беллингем и Гарри Кейн.
В другой встрече Испания крупно победила Грузию. Команда Вилли Саньоля вела в счете, но затем пропустила четыре мяча.
Результаты Евро-2024 30 июня
Испания – Грузия – 4:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Ле Норман, 18 (в свои ворота); 1:1 – Родри, 39; 2:1 – Руис, 51; 3:1 – Уильямс, 75; 4:1 – Ольмо, 83.
Англия – Словакия – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Шранц, 25; 1:1 – Беллингем, 90+5; 2:1 – Кейн, 91.
Источник: «Бомбардир»