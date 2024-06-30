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Расписание матчей
Евро-2024
Англия - Словакия
Англия - Словакия: обзор матча 30 июня 2024
Англия
30.06.2024, воскресенье, 19:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Словакия
90+5'
Д. Беллингем
91'
Г. Кейн
25'
И. Шранц
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Англия - Словакия
114'
Желтая карточка
Н. Гьембер
109'
Замена
Л. Тупта
️️️️
П. Пекарик
108'
Желтая карточка
Д. Вавро
Замена
К. Галлахер
️️️️
Г. Кейн
106'
Замена
Э. Конса
️️️️
Д. Беллингем
106'
ГОЛ! 2:1!
Г. Кейн
Пас отдал
А. Тони
91'
ГОЛ! 1:1!
Д. Беллингем
Пас отдал
М. Гехи
90'
+5
Замена
А. Тони
️️️️
Ф. Фоден
90'
+4
90'
+3
Замена
Н. Гьембер
️️️️
И. Шранц
Замена
Э. Эзе
️️️️
К. Мэйну
84'
81'
Замена
М. Беро
️️️️
Ю. Куцка
81'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
О. Дуда
77'
Желтая карточка
П. Пекарик
74'
Травма
Т. Суслов
Замена
К. Палмер
️️️️
К. Триппьер
66'
Травма
К. Триппьер
64'
61'
Замена
Т. Суслов
️️️️
Л. Гараслин
61'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Д. Стрелец
45'
+1
Желтая карточка
М. Шкриньяр
25'
ГОЛ! 0:1!
И. Шранц
Пас отдал
Д. Стрелец
Желтая карточка
Д. Беллингем
17'
13'
Желтая карточка
Ю. Куцка
Желтая карточка
К. Мэйну
7'
Желтая карточка
М. Гехи
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
15
Кобби Мэйну
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
19
Юрай Куцка
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
18
Иван Шранц
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
5
Эзри Конса
ЦЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Энтони Гордон
ЛВ
4
Адам Уортон
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Словакия
23
Генрих Раваш
ВР
12
Марек Родак
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
21
Адам Оберт
ЦЗ
25
Себастьян Коса
ЦЗ
13
Лео Сауэр
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
11
Любомир Тупта
ЛВ
21
Матуш Беро
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
19
Томас Риго
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
6
Гехи
12
Триппьер
4
Райс
15
Мэйну
10
Беллингем
7
Фоден
7
Сака
9
Кейн
4-2-2-2
1
Дубравка
2
Пекарик
14
Шкриньяр
16
Ганцко
3
Вавро
19
Куцка
22
Лоботка
8
Дуда
17
Гараслин
15
Стрелец
18
Шранц
10
Беллингем
5
Конса
5
Конса
10
Беллингем
9
Кейн
24
Галлахер
24
Галлахер
9
Кейн
15
Мэйну
21
Эзе
21
Эзе
15
Мэйну
12
Триппьер
10
Палмер
10
Палмер
12
Триппьер
7
Фоден
22
Тони
22
Тони
7
Фоден
18
Шранц
6
Гьембер
6
Гьембер
18
Шранц
19
Куцка
21
Беро
21
Беро
19
Куцка
8
Дуда
10
Бенеш
10
Бенеш
8
Дуда
2
Пекарик
11
Тупта
11
Тупта
2
Пекарик
17
Гараслин
10
Суслов
10
Суслов
17
Гараслин
15
Стрелец
9
Боженик
9
Боженик
15
Стрелец
Остались в запасе
Англия
Словакия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
4
Адам Уортон
ЦП
11
Энтони Гордон
ЛВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
23
Генрих Раваш
ВР
12
Марек Родак
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
21
Адам Оберт
ЦЗ
25
Себастьян Коса
ЦЗ
19
Томас Риго
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
13
Лео Сауэр
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Остались в запасе
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
4
Адам Уортон
ЦП
11
Энтони Гордон
ЛВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
23
Генрих Раваш
ВР
12
Марек Родак
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
21
Адам Оберт
ЦЗ
25
Себастьян Коса
ЦЗ
19
Томас Риго
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
13
Лео Сауэр
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Франческо Кальцона
Статистика матча Англия - Словакия
3
5
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
9
1
Нарушения
12
19
Офсайды
1
2
Количество передач
808
471
Сейвы
2
0
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
1.61
2.07
Матчи команд
Англия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Халил Мелер
(Измир)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Посещаемость:
47244 из 61973 зрителей (76%)
Где смотреть матч:
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