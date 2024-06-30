«Зенит» огласил «Бресту» требования по трансферу Изидора

«Зенит» готов отпустить нападающего Вильсона Изидора в «Брест».

«Брест» прислал оффер «Зениту» по платной аренде Изидора с опцией выкупа: россияне же хотят оформить полноценный трансфер Вильсона во Францию за 4 миллиона евро», – написал источник.