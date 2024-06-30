«Химки» отказались от Джикии – известна причина

Защитник Георгий Джикия не перейдет в «Химки». Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.

«Разговор с представителем Джикии имел место аж в мае, агент Вадим Шпинев тогда попросил для своего клиента зарплату 7 миллионов рублей в месяц.

Поразмыслив, химчане решили, что у них и без 30-летнего Георгия полно ветеранов.

От идеи с приглашением Джикии в Подмосковье давно отказались. И чем дальше он будет пытаться выбить себе жирный контракт, тем меньше свободных слотов у команд РПЛ и больше шансов, что по итогу Джи окажется в «Динамо» Мх, где его очень ждет Гаджи Гаджиев», – написал Карпов.

30-летний Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.

Он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.

С 2019 года Георгий был капитаном команды.

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