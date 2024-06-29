«Не хочет сидеть в «золотой клетке» в ЦСКА»: агент – о будущем Помазуна

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, высказался о будущем игрока.

«Скорее всего, Илья уйдет в аренду. Зарубежные варианты? В силу определенных обстоятельств мы будем рассматривать вариант с полноценной продажей, если осуществится переход в зарубежный клуб. И, конечно, хочется поиграть в более статусной команде, потому что психологически трудно бороться каждый год за выживание, как это было в прошлом году в «Урале».

Но важно, что у Ильи есть действующий контракт с ЦСКА, будем решать будущее вратаря совместно с клубом. Помазун не хочет сидеть в «золотой клетке». Ему хочется играть и быть основным вратарем», – сказал Сафонов.