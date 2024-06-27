Агент ответил, где Джикия продолжит карьеру – в России или за границей

Вадим Шпинев, агент экс-капитана «Спартака» Георгия Джикии, дал новый комментарий по поводу будущего игрока.

«Сомневаюсь, что Георгий Джикия продолжит карьеру в России. Больше вероятность, что он будет играть за границей.

Турция? Придет время – мы все расскажем», – заявил агент.

30-летний Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.

Он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.

С 2019 года Георгий был капитаном команды.

Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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