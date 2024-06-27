Андрей Мостовой ответил, в каком чемпионате хотел бы играть

Российский полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал про свой любимый европейский чемпионат.

«Особо не смотрю чемпионат Европы, но болею за Англию. Люблю АПЛ, поэтому болею за них. Перейти в АПЛ? Да, хочется, но это тяжело. Еще переживал за сербов – братский народ», – заявил Мостовой.

Ранее сам Андрей Мостовой рассказывал, что прошлым летом мог уехать во Францию. СМИ назвали клуб. По информации источников, Андрея в своей команде хотела видеть «Тулуза». Но французам не удалось согласовать сделку с «Зенитом».

В минувшем сезоне Мостовой сумел записать в свой актив 3 гола и 3 ассиста в 30 играх в майке петербургского коллектива.

«Зенит» начал подготовку к старту нового сезона. Скоро команда Сергея Семака примет участие в международном товарищеском турнире, где их соперниками станут «Сочи», «Црвена Звезда» и аргентинский «Тальерес».