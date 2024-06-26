⚡️ Евро-2024. Грузия победила Португалию (2:0) и сенсационно вышла в плей-офф

Сборная Грузии одержала дебютную победу на чемпионате Европы.

Команда Вилли Саньоля неожиданно обыграла Португалию со счетом 2:0 благодаря голам Хвичи Кварацхелии и Жоржа Микаутадзе.

Набрав три очка, грузины поднялись на третье место в группе и вышли в плей-офф Евро-2024.

Португальцы, несмотря на поражение, сохранили первое место в квартете F.

Евро-2024. Группа F. 3-й тур

Грузия – Португалия – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кварацхелия, 2; 2:0 – Микаутадзе (с пенальти), 57.

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