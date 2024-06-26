Стали известны 14 из 16 участников плей-офф Евро-2024

По итогам прошедших матчей 3-го тура чемпионата Европы-2024 в группе E определились уже 14 из 16 команд, которые сыграют в плей-офф турнира.

Первые места в квартетах заняли Германия, Испания, Англия, Австрия, Румыния и Португалия. Со вторых мест в 1/8 финала попали Швейцария, Италия, Дания, Франция и Бельгия. Сборная, которая станет второй в группе F, определится сегодня вечером.

Также известны три из четырех команд, которые попали в плей-офф с третьих мест в группах: Словения, Нидерланды и Словакия. Сборная Венгрии ожидает результатов последних матчей в квартете F. Хорватия, которая стала третьей в группе B, уже лишилась всех шансов на попадание в 1/8 финала.

На данный момент второе место в группе F занимает Турция (3 очка, разница мячей 3:3), третье – Чехия (1, 2:3), четвертое – Грузия (1, 2:4).

Показатели Венгрии после трех матчей: 3 очка, разница мячей 2:5.