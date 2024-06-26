Мать дочери Промеса рассказала, какой он отец

Мария Кулешова, мать дочери Квинси Промеса, считает нидерландца лучшим папой.

«У Кей самый лучший папа. Мы безумно рады появлению этой крошки. Мы все ее очень ждали. Кейси просто чудо. Прекрасный микс с моей стороны и его», – написала девушка.

Ранее Промес начал встречаться с рэп-исполнительницей Табатой Робинсон.

32-летний Промес зимой был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны намерены добиваться экстрадиции футболиста.

В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

Фото: соцсети Марии Кулешовой