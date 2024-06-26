Назван размер зарплаты Виллиана Жозе в «Спартаке»

«Спартак» предложил нападающему Виллиану Жозе контракт на два года и зарплату в размере 1,7 миллиона евро в год плюс бонусы за достижение определeнных целей, сообщает Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что бразилец согласился на переход в московскую команду из «Бетиса», однако клубам еще нужно договориться о сумме сделки.