Мостовой высказался о трансферной политике «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о действиях «Зенита» на трансферном рынке этим летом.

«Я пока не понимаю политику «Зенита» в это трансферное окно. Сначала 15 бразильцев, теперь они скупают всех лучших российских игроков. Может, они что-то знают, посмотрим. Они бы и так были претендентами на титул в следующем сезоне», – сказал Мостовой.