Мостовой высказался о трансферной политике «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о действиях «Зенита» на трансферном рынке этим летом.
«Я пока не понимаю политику «Зенита» в это трансферное окно. Сначала 15 бразильцев, теперь они скупают всех лучших российских игроков. Может, они что-то знают, посмотрим. Они бы и так были претендентами на титул в следующем сезоне», – сказал Мостовой.
- В июне клуб из Санкт-Петербурга объявил о переходах вратаря Евгения Латышонка из «Балтики», вингера Максима Глушенкова из «Локомотива», защитников Сергея Волкова из «Краснодара» и Юрия Горшкова из «Крыльев Советов». Также «Зенит» выкупил нападающего Вильсон Изидора.
- Команду покинули голкипер Александр Васютин, перешедший в «Акрон», и защитник Данил Круговой, отправившийся в ЦСКА.
Источник: «РБ Спорт»