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Кавазашвили ответил тем, кто считает Промеса преступником

24 июня 2024, 19:30
35

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили одобрил возвращение Квинси Промеса в Россию.

  • Вопрос о возвращении Промеса в «Спартак» решен на уровне МИДа.
  • Московский клуб продлит контракт с нидерландским футболистом.

«Возвращение Промеса воспринимаю только положительно. Если этот вопрос будет решeн в нашу пользу, и Квинси опять появится в России и в «Спартаке», то это будет большой успех нашей дипломатической службы. Я буду очень рад возвращению Промеса.

А по поводу точки зрения, что возвращение Квинси поставит клеймо на российском футболе, что в нашем чемпионате будет играть якобы преступник, то, на мой взгляд, такое говорят враги «Спартака».

Что же касается именно футбольных моментов, то полагаю, что Промес сможет вернуть свою физическую форму и игровые кондиции. Он же профессионал. К тому же Квинси, как человек и гражданин понимает, что за него Россия и клуб «Спартак» боролись до последнего, благодаря чему его удалось вырвать из тюремных решeток.

Я уверен, что Квинси это всe осознаeт и будет с благодарностью отрабатывать это своим футбольным мастерством, играя за московский «Спартак», – сказал Кавазашвили.

  • Промес сейчас находится в ОАЭ.
  • Его осудили заочно на 6 лет в Нидерландах по делу об организации контрабанды наркотиков.
  • Еще 1,5 года тюрьмы он получил за нападение с ножом на двоюродного брата.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Кавазашвили Анзор
Комментарии (35)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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...короче
1719246832
...зачёт, Анзори!...
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subbotaspartak
1719248355
Преступником Промеса называют псевдоболельщики, болеющие не за свой клуб а против Спартака. Одним словом - при...умники
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Вежливый такой
1719248776
Не позорился бы старый, защищая преступника.
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O-kolesov
1719248972
А чё это, один старый маразматик отвечает за всю Россию.
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БАЗАРА НЕТ
1719249458
Ужас какой то !! Это ЕГЭ ?? Да нет,это хуже
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БАЗАРА НЕТ
1719249633
Стыдно за Спартак!! Даже двухсотлетние спартачи такие же были есть, чокнутые!! Вот что допинг,бромантан,сотворил
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Красногвардейчик
1719250938
Ну исходя из логики Кавазашвили, если ты из Спартака, то чтобы ты не натворил....не преступник? Очень мило
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ivany4
1719251295
Приоритеты расставлены правильно!!! Спасибо!! Молодец! Если получится вернуть Промеса, Россия в очередной раз утрет нос гейропе и ее "честным, справедливым и беспристрастным судам". У Спартака нет врагов. Есть принципиальные соперники, сложившиеся на протяжении всего развития футбола в стране. И есть тявкающие шавки, без роду и племени, и далекие от футбола. Антоха должен понять кто за него "впрягся". Если человек правильный, то примет правильное решение, для клуба и страны.
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ВетеR
1719251875
баклажан сядет и никакие маразмо-деды из россии ему не помогут барыгу на нары
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DVOK68
1719253926
Определяйтесь,те кто человека преступником называет.За руку поймали на преступлении или вера святая в выводы голландского суда?И кстати ещё-на светлоликом райском западе,всю Россию и всех россиян преступниками считают.Спартак,Зенит,ЦСКА,Шинник...футбол это или баскетбол,шахматы или бокс-без разницы для них) Помните о том,остолопы.
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