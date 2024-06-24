Кавазашвили ответил тем, кто считает Промеса преступником

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили одобрил возвращение Квинси Промеса в Россию.
- Вопрос о возвращении Промеса в «Спартак» решен на уровне МИДа.
- Московский клуб продлит контракт с нидерландским футболистом.
«Возвращение Промеса воспринимаю только положительно. Если этот вопрос будет решeн в нашу пользу, и Квинси опять появится в России и в «Спартаке», то это будет большой успех нашей дипломатической службы. Я буду очень рад возвращению Промеса.
А по поводу точки зрения, что возвращение Квинси поставит клеймо на российском футболе, что в нашем чемпионате будет играть якобы преступник, то, на мой взгляд, такое говорят враги «Спартака».
Что же касается именно футбольных моментов, то полагаю, что Промес сможет вернуть свою физическую форму и игровые кондиции. Он же профессионал. К тому же Квинси, как человек и гражданин понимает, что за него Россия и клуб «Спартак» боролись до последнего, благодаря чему его удалось вырвать из тюремных решeток.
Я уверен, что Квинси это всe осознаeт и будет с благодарностью отрабатывать это своим футбольным мастерством, играя за московский «Спартак», – сказал Кавазашвили.
- Промес сейчас находится в ОАЭ.
- Его осудили заочно на 6 лет в Нидерландах по делу об организации контрабанды наркотиков.
- Еще 1,5 года тюрьмы он получил за нападение с ножом на двоюродного брата.