Зобнин: «Нужно быть готовым, что при Станковиче играть не буду»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин допустил, что при новом тренере Деяне Станковиче у него не будет игровой практики.

– Свой гол в каком матче больше раз пересмотрел – с «Краснодаром» или с «Рубином»?

– С «Краснодаром», конечно. С «Рубином», впрочем, тоже в стенку сыграл. Я люблю стеночки, забегания. В такие моменты я говорю, что главное, чтобы команда выиграла, и мы забрали три очка.

– Что ты чувствуешь после этих голов?

– Да ничего не чувствую. Это не первые мои голы в РПЛ, и я надеюсь, что не последние. Поэтому чувствую удовлетворение.

– В следующем году у соперника в этой зоне по два защитника теперь стоять будут?

– Не знаю, посмотрим. К нам новый тренер приходит, всe может поменяться. Неизвестно, на какой позиции я буду играть и вообще буду ли играть. Поэтому это тоже тяжелый вопрос. Не знаю.

– Загоняешься уже по поводу того, будешь играть или нет?

– Футбол – штука непредсказуемая, поэтому всегда нужно быть готовым.