Зобнин: «Нужно быть готовым, что при Станковиче играть не буду»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин допустил, что при новом тренере Деяне Станковиче у него не будет игровой практики.
– Свой гол в каком матче больше раз пересмотрел – с «Краснодаром» или с «Рубином»?
– С «Краснодаром», конечно. С «Рубином», впрочем, тоже в стенку сыграл. Я люблю стеночки, забегания. В такие моменты я говорю, что главное, чтобы команда выиграла, и мы забрали три очка.
– Что ты чувствуешь после этих голов?
– Да ничего не чувствую. Это не первые мои голы в РПЛ, и я надеюсь, что не последние. Поэтому чувствую удовлетворение.
– В следующем году у соперника в этой зоне по два защитника теперь стоять будут?
– Не знаю, посмотрим. К нам новый тренер приходит, всe может поменяться. Неизвестно, на какой позиции я буду играть и вообще буду ли играть. Поэтому это тоже тяжелый вопрос. Не знаю.
– Загоняешься уже по поводу того, будешь играть или нет?
– Футбол – штука непредсказуемая, поэтому всегда нужно быть готовым.
- Контракт со Станковичем подписан на 2 года.
- 1-я тренировка под руководством серба запланирована на 21 июня.
- Спартаковцы финишировали на 5-м месте в РПЛ.