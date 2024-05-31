Реакция Сосо Павлиашвили на возможный трансфер Хвичи в «ПСЖ»

Эстрадный певец Сосо Павлиашвили прокомментировал желание «ПСЖ» купить форварда «Наполи» Хвичу Кварацхелию.
«У «ПСЖ» сейчас освобождается место на левом фланге, уходит Килиан Мбаппе. Хвича может стать достойной заменой Мбаппе. У Кварацхелии есть большие перспективы, огромный талант и будущее. Если он всe правильно будет направлять, то он обязан стать очень большим футболистом.
«ПСЖ» – мощная, комбинационная и креативная команда. Это как раз то, что надо для игры Хвичи. Когда надо, они очень хорошо закрываются и дают возможность таким футболистам, как Мбаппе и Кварацхелия творить чудеса и быть полезными на поле», – сказал Павлиашвили.
- В этом сезоне Хвича провел 44 матча, забил 11 голов и отдал 9 голевых передач за «Наполи».
- Срок его контракта рассчитан до июня 2027 года.
- Хвича играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».
Источник: Metaratings