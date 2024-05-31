Реакция Сосо Павлиашвили на возможный трансфер Хвичи в «ПСЖ»

Эстрадный певец Сосо Павлиашвили прокомментировал желание «ПСЖ» купить форварда «Наполи» Хвичу Кварацхелию.

«У «ПСЖ» сейчас освобождается место на левом фланге, уходит Килиан Мбаппе. Хвича может стать достойной заменой Мбаппе. У Кварацхелии есть большие перспективы, огромный талант и будущее. Если он всe правильно будет направлять, то он обязан стать очень большим футболистом.

«ПСЖ» – мощная, комбинационная и креативная команда. Это как раз то, что надо для игры Хвичи. Когда надо, они очень хорошо закрываются и дают возможность таким футболистам, как Мбаппе и Кварацхелия творить чудеса и быть полезными на поле», – сказал Павлиашвили.