Генич отреагировал на встречу Глушакова с Каррерой

Комментатор Константин Генич высказался о встрече экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

«Маммма мия. Даже я был в шоке, представляете реакцию Массимо…» – написал Генич.