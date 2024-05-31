Генич отреагировал на встречу Глушакова с Каррерой

Комментатор Константин Генич высказался о встрече экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.
«Маммма мия. Даже я был в шоке, представляете реакцию Массимо…» – написал Генич.
- Ранее Глушаков опубликовал совместное фото с Каррерой, они увидились на «Коммент.Шоу».
- Футболист заявил, что обиды между ним и итальянцем уже позади.
- Во времена работы в «Спартаке» у итальянца произошeл конфликт с Глушаковым. В сентябре 2018 года, за месяц до своей отставки, Каррера отстранил Дениса и защитника Андрея Ещенко от работы с основным составом. Футболисты вернулись в основную группу после ухода итальянца.
Источник: телеграм-канал «Коммент.Генич»