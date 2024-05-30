Кержаков: «В раздевалке «Зенита» есть какой-то крот, сто процентов»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков заявил о наличии «крота» в раздевалке петербургской команды.

– Легендарный слух: после матча [с ЦСКА] Алексей Борисович Миллер якобы зашел в раздевалку «Зенита».

– Не заходил. Я самое главное расскажу: я зашел в раздевалку, помылся – я очень злой был – и уехал домой сразу.

Мне пишет знакомый: «Что там, Алексей Борисович насовал?» Я говорю: «Не знаю, а что там?» – «Ну, в раздевалку зашел».

Я ребятам звоню: «Что, он заходил?» – «Нет».

– То есть, не заходил?

– В раздевалку не заходил.

– А разнос от руководства был?

– Ну, Александр Иванович [Медведев], да, разносил нас.

– Теми самыми словами про «важных игроков»?

– Important? Ну, практически да. Похоже было, похоже.

Если честно, в раздевалке – я не думаю, что это игроки – но какой-то крот есть, сидит какой-то крот.

– Ну а кто, кроме игроков?

– Нас 40 человек в раздевалке. Ну может кто-то быть. Потому что кто-то из команды сто процентов сидит в комментариях.

Я как-то зашел в комменты на Спортсе после того, как Андрюху Мостового выпустили и заменили – это было, по-моему, года два назад – я захожу в комментарии под этой новостью, и там просто точь-в-точь что было в раздевалке, слово в слово какой-то пользователь написал.

Есть какой-то крот, сто процентов.

В ожидании новой главы: вспомните великие финалы ЛЧ по фото?