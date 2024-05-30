Семин отреагировал на отставку Гончаренко с поста тренера «Урала»

Юрий Семин не понял, зачем «Урал» уволил главного тренера команды Виктора Гончаренко.
«Таких решений очень много. Тоже самое было в «Пари НН» и в других командах. Я не вижу логики в этой ситуации», – сказал Семин.
- Гончаренко возглавлял команду с августа 2022 года.
- «Урал» финишировал на 14-м месте в чемпионате с 30 очками в 30 турах.
- В первом стыке за право выступать в РПЛ екатеринбуржцы дома проиграли «Акрону» (0:2).
- Готовить «Урал» к ответному матчу будет Евгений Аверьянов.
Источник: «Спорт-Экспресс»